وفد الحكومة اليمنية بالسويد: إنجاز ملموس بملفات الأسرى والاقتصاد والمطارات

كشف وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي لمشاورات السويد مروان دماج، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، عن تحقيق إنجاز ملموس في عدة ملفات في المحادثات الجارية في ستوكهولم.

ووفقا للتصريحات التي أدلى بها دماج، فإن المشاورات تتقدم بإيجابية، فضلا عن تحقيق إنجاز ملموس في ملفات عدة على رأسها الأسرى والاقتصاد والمطارات وذلك خلال اليوم السابع من المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي.



وأزاح دماج في تصريحاته التي أدلى بها، الأربعاء، الستار عن تطورات المشاورات اليمنية في السويد، قائلا إن "موضوع نشر قوات دولية في الحديدة لم يُناقَش في هذه الجولة".



وقال: "سنناقش اليوم رؤيتنا بشأن الحديدة، ونحن مع أي جهد يضمن انسحاب الحوثي من المدينة على أن تكون خاضعة هي ومينائها للسلطة الشرعية".

وأضاف: "نحاول أن يدار الوضع الاقتصادي في الحديدة بطريقة مهنية؛ وبما يضمن تدفق الموارد وإيفاء التزام الدولة تجاه المؤسسات والمواطنين".

مستطردا "يمكننا الحديث عن تقدم جيد في المسار الاقتصادي ووضع البنك المركزي في الحديدة وإدارته من قبل المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".





واعتبر دماج أن "مشاورات السويد قطعت شوطا جيدا في بعض الملفات وهذا أمر محفز على استمرار المسار".

وأعرب عن أمله في تحقيق إنجاز فيما يتعلق بملف المطارات خلال المشاورات المنعقدة في السويد.





كما أكد دماج في تصريحاته اليوم على أن "موضوع وقف إطلاق النار ليس مطروحا للنقاش، ولكننا نناقش التهدئة في معبر الحوبان ".

وأردف: "قطعنا شوطا كبيرا في وضع ملاحظات حول الإطار العام وستُعرض اليوم على المبعوث الأممي ".

وتتويجًا لهذه الجولة من المحادثات، يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ختام مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، بحسب ما أكدته مصادر بالمنظمة الدولية.

حضور جوتيريش اعتبره دماج "مؤشرا على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة لسير المحادثات والحث على إنجاحها ".

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة جوهانسبيرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.



يشار إلى أن هذه المشاورات حملت أول لقاء بين طرفي الأزمة، منذ أكثر من عامين، بعد انهيار آخر جولة من المحادثات في 2016.