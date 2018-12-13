مصر تريد من البنك الدولي وصندوق النقد قياس القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن المركزي يريد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم الدعم الفني لقياس القطاع غير الرسمي في البلاد.

وأبلغ نجم مؤتمرا للتكنولوجيا المالية في أبوظبي "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي"، مضيفا أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي بيان صدر في وقت لاحق، قال البنك المركزي إنه بعد إجراء دراسة فنية، قد يتواصل مع البنك وصندوق النقد الدوليين لبحث إدراج القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتطرق نجم إلى رد البنك الدولي أو صندوق النقد على الفكرة.