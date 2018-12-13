فيديو| بعد فرنسا وتونس.. السترات الصفراء تصل الأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد نجاح تظاهرات السترات الصفراء في باريس، اتخذ بعض المحتجين في الدول العربية النهج ذاته.

ففي تونس أعلنت حركة شبابية إطلاق حملة "السترات الحمراء"، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير.

وفي الأردن أغلق ناشطون في شمال الأردن، طريقا بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على قرارات اقتصادية للحكومة.

وارتدى الناشطون، الذين أغلقوا طريقا في لواء الطيبة بالمحافظة، سترات صفراء على غرار احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

وقال أحد المشاركين في الوقفة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا الاحتجاج يأتي لإرسال رسالة للحكومة، مفادها أن المواطن لم يعد يحتمل الظروف الاقتصادية خاصة بعد قانون ضريبة الدخل.

ويرفع القانون حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019، ليصبح 7ر12 ألفاً للأفراد و 4ر25 ألفاً للأسر، اعتباراً من عام 2020.

ويعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى 4500 دولار اعتبارا من عام 2020، فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة 3000 دولار لكل حالة.

ويرى المواطنون هذا القانون الجديد الذي خفض الاعفاءات بنحو 6 ألاف دولار، انه استهداف لجيوبهم.

ومن المقرر أن تشهد منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء وقفة احتجاجية مساء اليوم الخميس احتجاجا على القانون.

وتأتي الوقفة عقب يومين من لقاء مجموعة من الناشطين برئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء، قالت الحكومة إنه للحوار مع الحراك الشعبي.

وكان الرزاز قد أرسل لدعوة 30 شخصية من شخصيات الحراك، امتنع عدد منهم عن الحضور.

ونشرت مواقع محلية أن الرزاز قال بحضور الناشطين إن الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكدا على أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها.