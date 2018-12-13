شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: مقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلى برصاص مسلح فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، فى عملية إطلاق نار جديدة بمدينة رام الله والبيرة فى الضفة الغربية المحتلة. وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن مسلح قام بإطلاق النار تجاه مجموعة من المستوطنين فى محطة الباصات المركزية ببلدة سلواد قرب مستوطنة "جيفعات عيساف"، شرقى مدينة رام الله. وأوضح موقع أمد الفلسطينى، أن 4 مستوطنين أصيبوا بجراح بينها خطيرة، فى عملية إطلاق النار التى نفذها فلسطينى مسلح، فيما أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى النار صوب المنفذ.

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