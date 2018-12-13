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ننشر أول صور من مكان اغتيال المقاوم الفلسطينى أشرف نعالوة شرق نابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صور من مكان اغتيال المقاوم الفلسطينى أشرف نعالوة، الذى تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلى من تصفيته، فجر الخميس، بعد محاصرة منزلا تحصن فيه المقاوم الفلسطينى.

 

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وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدار شهرين من الوصول إلى المقاوم الفلسطينى أشرف نعالوة بعد محاصرته بعشرات الجنود وبمساعدة طائرات من دون طيار شرق مدينة نابلس.

 

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ونفذ المقاوم الفلسطينى أشرف نعالوة عملية إطلاق نار داخل مصنع بركان وقتل مستوطنين قبل شهرين.

 

من جهتها أعلنت إسرائيل التى استثمرت 90% من جهدها الأمنى لملاحقة نعالوة، نجحت فى تحديد مكانه من خلال معلومات استخباراتية مهمة تم تلقيها فى بداية الشهر.

 

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ارتكب نعالوة خطأ فى ذلك الوقت سمح للشاباك بتعقبه عندما غادر المكان الذى كان يختبئ فيه والذى كان بمثابة انفراجة بالنسبة إلى "الشاباك" وجيش الاحتلال الذى نجح فى العثور على خيط بحث عنه، وفقا لصحيفة هاآرتس.

 

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وأعلنت إسرائيل حالة استنفار قصوى فى صفوف جنودها ودفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية لحماية المستوطنين على الطرقات.

 

وخلال عمليات البحث عن الشهيد نعالوة جرى اعتقال العديد من الشبان الفلسطينيين الذين ساعدوه وخلال عمليات استجوابهم كشفوا أنه كان ينوى تنفيذ عمليات أخرى، وجرى بالفعل محاكمة بعضهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور من مكان اغتيال المقاوم الفلسطينى أشرف نعالوة شرق نابلس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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