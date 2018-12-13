ماذا وراء مصافحة فيصل وعرمان؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رصدت مصادر موثوقة أمس الأربعاء مصافحة تاريخية بين نائب رئيس المؤتمر الوطني،رئيس وفد المفاوضات فيصل حسن إبراهيم والقيادي بالحركة الشعبية ،ياسر عرمان بأديس أبابا .

وقالت مصادر أن ياسر عرمان ظل طيلة الأيام الماضية في حالة بحث عن رئيس وفد الحكومة للجلوس معه ، وأمس أثناء خروج الوقد الحكومي وعلى بوابة فندق “ريدسون بولو” حرص ياسر عرمان على لقاء وفد الحكومة ومصافحة فيصل وتبادلا السلام .

وبحسب صحيفة مصادر حاول عرمان تجاذب أطراف الحديث مع فيصل لكن فيصل ،غادر سريعاً ،وقال مراقبون أن عرمان يريد بعث رسائل لفيصل عبد العزيز الحلو من سلامه على فيصل ووقوفه معه ، بأن يمكن تجاوزهم وتحقيق أهداف مع الحكومة بعيداً عنهم.