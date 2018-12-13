وزارة الضمان تطرح مبادرة قومية لإيواء وإطعام الطلاب الفقراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طرحت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية مبادرة قومية لإنفاذ المشروع القومي لإيواء وإطعام الطلاب الفقراء بالمحليات الأشد فقراً بولايات السودان المحتلفة، للإسهام في مساعدتهم في إكمال تعليمهم. وتعهدت العديد من الجهات الرسمية بدعم المبادرة لتوفير التعليم المتميز للفقراء.

وأكدت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية م. وداد يعقوب، والتي ترأست اجتماعاً مطولاً، يوم الأربعاء، بمباني الوزارة ضم كل الشركاء والوحدات والخبراء والجهات ذات الصلة والمنظمات العالمية والمحلية، على أهمية هذا المشروع والذي يمثل هدفاً استراتيجياً لتوفير التعليم الجيد والمتميز للفقراء في المحليات الأشد فقراً من خلال التدخلات المختلفة.

وطرحت في الاجتماع العديد من المقترحات والمبادرات والأفكار التي عززت ذلك مؤكدة على أهميته. وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق وتكامل الأدوار وتعزيز الشراكات العالمية والمحلية.

وأعلنت كل الجهات والوزارات والمؤسسات، استعدادها التام لدعم المبادرة وإنزالها إلى أرض الواقع لعودة الداخليات للمدارس في المحليات الأشد فقراً بمواصفات تواكب المتغيرات.

شبكة الشروق