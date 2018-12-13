حريق هائل يلتهم عدد من المتاجر بمدينة نيالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شب حريق بسوق ابوجا شرق (سوداتل) بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في الثالثة من صباح يوم الأربعاء أسفر عن احتراق خمسة دكاكين و(12) طبلية ملابس وعطور. وأوضح معتمد بلدية نيالا دكتور محمد العاجب إسماعيل بحسب (سونا) أن الحريق شب بسبب التماس كهربائي بحسب المعلومات الأولية ، كاشفاً عن تكوين لجنة لحصر الخسائر . وتداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي تبين حجم الحريق .

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