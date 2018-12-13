الكشف عن خسائر تتجاوز الـ”11″ مليون جنيه بمدينة مروي الطبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تقرير الأداء لمدينة مروي الطبية التابعة للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عن خسائر للمستشفى في العام 2017، حيث بلغ صافي الخسائر 11,222,675 جنيهًا.

وبحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” فإن جملة الديون على المستشفى بلغت “1,469,992” جنيهًا، كما بلغت جملة مكافآت مجلس الإدارة الذي يتولى رئاسته د.عوض أحمد الجاز مبلغ “324,500” جنيه.

ووصلت جملة المصروفات الإدارية والخدمات للعام 2017م”19,735,966 جنيهًا.

وكشف التقرير عن انحرافات كبيرة بين الإيرادات المحققة فعلاً والمتوقعة ضمن العام 2017، وأرجع الانحرافات إلى أن كثيرًا من الأقسام العلاجية لم يتواصل العمل فيها بصورة مستمرة بسبب عدم تواجد الاختصاصيين بالمستشفى وعدم جاهزية الأقسام العلاجية العاملة والأقسام المساعدة وضعف إيرادات الجرحى اليمنيين بنسبة “55%” من المتوقع، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في المصروفات الإدارية والعمومية بسبب المعالجة الشاملة في كهرباء المستشفى وشبكات المياه والصرف الصحي والتكييف والمباني وتسويات إنهاء خدمة الاختصاصيين المصريين.