إجازة بحث دكتوراه مثير عن “التمباك” بجامعة الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في أول بحث علمي من نوعه بالبلاد، أجازت كلية الزراعة بجامعة الجزيرة أطروحة دكتوراه مثيرة عن “التمباك”، أعدها الباحث عبد الحليم آدم صبي.

وكشف صبي في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الخميس” أن اهتمامه بالتمباك بدأ منذ سبعينات القرن الماضي، وقال إن هدفه من التخصص فيه لأجل مساعدة أهله على الإقلاع عن زراعته والمتاجرة فيه.

وأقرّ عبد الحليم أن التحدي الذي يواجهه هو إيجاد إجابة لسؤال المزارعين ما البديل.

وبدأ سعيدًا بتحول مئات المزراعين إلى زراعة محاصيل جديدة عقب إقامته معهم في مناطق زراعة التمباك، خاصة في مناطق”شنقلي طوباي” بمحلية دار السلام بشمال دارفور.

وكشف عبد الحليم عن نجاح مبادرة” أقلع واكسب” في مستشفى الذرة بالخرطوم تمكنوا من خلالها إقناع “6” آلاف شخص بالإقلاع عن التمباك وإنه يسبب السرطان.

آخر لحظة