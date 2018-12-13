جمهور “أحمد الصادق” يتعمد إفساد حفل جائزة آفرابيا بقاعة الصداقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفسد جمهور الفنان الشاب “أحمد الصادق” أمسية حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقة (آفرابيا) الشباب المجلس العربي الأفريقي (الأحد) الماضي، بقاعة الصداقة بعد أن تعمد بالتشويش على المتحدثين ومقدمي الفقرات أثناء الحفل.

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