180 مليون دولار كلفة مشروع سكر حفيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن الهندي الريح النور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة أن خطة وزارته للفترة المقبلة تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية.
ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من مجموعة عبد السلام إخوان الشركة المستثمرة في مصنع سكر حفيرة بمحلية أم القرى للإسراع في تنفيذ المشروع. وأعلن التزامه بتذليل العقبات كافة التي تعترض تنفيذ المشروع.
من جانبه أعلن رئيس الوفد الفراغ من تبرئة الأراضي وإدخال المياه للمشروع، مشيدين بالكوادرالمتميزة التي تتسم بها ولاية الجزيرة في المجال الزراعي.
ولفت إلى أن جملة كلفة المشروع 180 مليون دولار ومساحته 60 ألف فدان.
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