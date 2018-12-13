الراهن اﻻزمة..بين الحيرة والعجز.. بقلم احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المشهد اﻻن ينبئك عن تضعضع وارتخاء قبضة الحكومة علي واقع الناس وحراكهم اليومي …فاينما وجهت وجهك..ﻻتجد اي مظهر من مظاهر المسئوليات التي تطلع بها الحكومات بحدها اﻻدني.. فقداحيط بالناس واصبحت حياتهم برما ..واﻻزمات تتناسل يوما بعد اﻻخر وتتكاثف وتتمدد لتمسك بخناقنا جميعا..ليصبح العسر الذي أكتنف حياتهم وطال معاشهم هو الطبيعي واليسر هواﻻستثناء..اذن نحن امام دولة تهوي للمجهول..سمات حركتها وتوصيفها العجز والفشل..لقد أستطالت حالة اﻻزمة وتمددت.فمنذ بداية العام واجازة الميزانية الكارثية..لم ننعم باستقرار اقتصادي البتة.. فلقد ادعي واضعوا تلك الميزانيه ان خياراتهم هي الشافي المعافي للعلل التي سكنت في جسد اقتصادنا واستوطنت فيه ردحا من الزمن..وماهي اﻻ برهة من الزمن حتي بان خطل ادعائيهم وبؤس تدبيرهم وفساد رأيهم..فأصبحنا علي ندرة في الوقود..وشح في مخزون الدواء..وامسكت البنوك أموال الناس بحجة تقليل حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي والمفارقة ان قرار ضخ السيولة بأكثر من المعدل المسموح علميا وعالميا كان من نفس الفئة التي ادمنت التخبط و الفشل وتعلمت الحﻻقة علي رؤوسنا.. فأرتدت علي اعقابها لتصدر قرارا نقيضا بسحبها وقبضها للسيولة ومنع الناس من اموالهم ومدخراتهم المودعة في البنوك في ظاهرة فريدة وخطيرة لم نعهدها او ندركها في العالمين ..فكان طبيعا ان يؤثر هذا اﻻرتجال واﻻضطراب في السياسات علي مجمل النشاط اﻻقتصادي العام و الحركة التجارية علي وجه الخصوص والذي يزيد اﻻمر ضغثا علي آباله ان مردود هذه القرارات والهدف الذي من اجله اتخذت كان صفرا كبيرا فلقد انفلت عقال العمﻻت اﻻجنبية انفلاتا جامحا حتي وصل ﻻرقام قياسية ما كانت ان تصل اليها لوﻻ قرارات (البصيرة ام حمد) التي كانت ديدن ونهج من بيدهم مقاليد اﻻمور فلقد رفع الدوﻻر الجمركي ثﻻثه اضعافه(من6الي18) فكان طبيعيا ان يشتعل جحيم اﻻسعار مع العلم ان الدوﻻر في السوق الموازي قبل قرار رفع الدوﻻر الجمركي لم يتجاوز محطه(16-17) وبعد القرار تجاوز في فترة زمنيه قياسيه حاجز(30)..ونفس الخطأ تكرر بعد انشاء مايسمي بآليه السوق(كان في حدود الثﻻثينات قبل آليه السوق وسعرها التي حددته ب47.5..اﻻن فوق الستين بسعر اليوم) ..ألم نقل اننا امام ازمة بائنة في اﻷفكار والخيال..فعندما تكون نتائج القرارات عكسيه عن مرادها فنحن هنا امام احد امرين اما ان صاحب القرار ليس لديه اﻻهلية والكفاءة المهنية الكافية التي تجعله صاحب القول الفصل في قرارات تمس عصب حياة الناس ومعاشهم..او أن هناك عجزا مهوﻻ في وصف وتوصيف المشكلة وتحديد مواطن الخلل وكيفية ايجاد العﻻج الناجع لها وفي كﻻ الحالتين ثمة اشارات واضحة لحالة العجز والحيرة التي تكتنف المسئولين..فحالة الشلل التام التي نعيشها تخبرك عن ذلك..فمنذ الصباح الباكر الناس في حاله هرولة من طابور لطابور اخر..من الخبز..مرورا بالصرافات..الي المواصﻻت..الي الوقود..حاله لهث دائم..وذعر خافي تكتنف الناس مماتخبئه اﻻيام..والمسئولين في حيرة من امرهم..كأنما حار دليلهم ووقف حمار شيخهم في عقبة ضآلة خياراتهم.. فﻻتوجد لديهم اوراق كثيرة يمكن ان يعول عليها..فهم اﻻن في انتظار عائدات الصادر.. املهم المرتجي في الخروج من عنق الزجاجة هذه.. وﻻيخلو هذا الجانب ايضا من مطبات وعوائق وعراقيل..فهناك اساطين اﻻقتصاد الموازي الذين يقعدون للحكومة في كل مرصد..من الدوﻻر..الي الذهب.. الي سوق المحاصيل..ومايحدث لمحصول السمسم في القضارف يشير الي ان اﻻمر يحتاج لعزم وعزيمة ..ولتدع الحكومه التراخي والمسكنة في امر كهذا يتوقف عليه اقتصاد بلد بكامله..فعائد صادر هذا العام هو الذي يرخي قبضة اﻻزمات من عنقها وعنق الشعب..ولقد التزمت غرفة المصدرين بتغطية اكثر من 80%من فجوة النقد اﻻجنبي اذا تم ازالة العوائق التي تعترض محاصيل الصادر..اذن الكرة في ملعب الحكومة وعليها ان تحزم امرها و وتجد فيه بان تعض علي هذا اﻻمل والخيار الداخلي بضرس قاطع.. وﻻتدع النشاط الطفيلي يسدد لها الضربات المتتالية القاضيهدة..واحدهدة تلو اﻻخري.. فالجميع يعول علي صادراتنا وعلي خيارنا الداخلي.. بعد أن ثبت فشل مساعي دبلوماسيتنا بوجوهها المتعددة من فك خناق عزلتنا.. وعجزت عن مدنا ولو بالقليل الذي يقيل عثرتنا ويفرج ازمتنا..رغم غدو الوفود ورواحها حتي من اﻻقربين المفترضين و المدعين.. فدبلوماسيتنا كالحب الذي من طرف واحد ﻻيحفل احد طرفيه بالطرف آخر مهما بذل من اقوال وافعال واراقة لماء الوجه فالنتيجة ثابتة تجاهل وإستخفاف وعدم اعتبار حبذا لو جلس راسمو السياسة الخارجية لتدارس كسبنا وخسارتنا خﻻل اﻻربعة اعوام اﻻخيرة من تحويل دفة سفينه عﻻقتنا الخارجيه..وليكن السؤال الرئيس..هل كنا افضل واصبحنا اسوء..ام العكس هو الصحيح..ومامدي المصالح التي في كسبنا والتي منينا فيها بالخسران في كﻻ الحالتين..فغني عن القول ان السياسة الخارجية احدي روافع الشأن الداخلي وهي حائط صد ﻻغني عنه في المنحنيات و المنعط.

فات التي تمر بها اي دولة من الدول..بل من الواجب ان تتم هذه العلائق وفق رؤى ومصالح محددة تراعي فيها مصالح الطرفين ..وتراعي فيه كذلك يقينيه وندية المطروح من اهداف ومقاصد ونهمس في اذن القائمين علي اﻻمر متسائلين!هل هم مجموعة افندية (سياسين وتكنوقراط)قليلي الحيلة والقدرات قذفت بهم اﻻقدار لتولي زمام اﻻمور في بلد هائل اﻻمكانات والموارد معقد التركيبة السياسية واﻻجتماعيه والنفسيه؟ هل انتم لديكم من القدرات ﻻدارة اقتصاديات اﻻزمة والندرة؟ ام انكم تفحلون لحظة الميسرة والوفره فقط.. ثم هل من ساعي يعيش بين دهاليز الدوله العميقة وينتمي لنفس الحاضنة اﻻجتماعية للحكومة يسعي ﻻفشال خطط وبرامج اﻻصﻻح التي بشرت بها حكومة معتز موسي..في اطار صراع مراكز القوي الذي يعتمل داخل الحاضنة وحزبها..ام ان هذه الفرضية مجرد هذيانات وتخرصات مجالس ﻻتمت للحقيقة بصلة ..دون شك اﻻجابة بصدق وتجرد علي هذه اﻻسئلة المركزيو يعطينا مﻻمح المرحلة القادمة وتراتيبها .علي كل اﻻحوال فانه مهما كانت القناعات بالحكومة القائمة والتسليم لها بإفتراض موضوعية اﻻسباب التي ادت لﻻزمات التي تحيط بالوطن ووجاهتها..(مع عسر ذلك التسليم وعدم هضمه).اﻻ ان قبول الواقع علي مضض ﻻيعني السير في هذا الطريق الي ماﻻنهاية …فﻻبد من وقف هذا اﻻنحدار نحو السقوط لهاوية سحيقة ﻻيعلم مدي عمقها اﻻ الله ..وﻻيدرك مترتبات هذا السقوط اﻻ دول وشعوب من حولنا..عجزت قيادتها عن وضع الحلول ..واشاحت بوجهها عن قول الناصحين فسقطت في مستنقع آسن وبئر عميقة من اﻻحن والضغائن افضت لحروب وازمات انسانية كان ضحيتها اﻻنسان البسيط الفقير الذي ﻻحول له وﻻقوة..واخلت بالعروة واللحمة والتراضي والتساكن اﻻجتماعي فأنهارت المجتمعات وانقضي عهد التعايش بين مكوناتها المختلفة و لهذا نذكر اوفق واجدي للقابضين علي زمام اﻻمر ان يختاروا نهاية هذه اﻻزمة والحيرة بأيديهم ..ﻻ ان تختارهم النهايات.. وﻻت ساعة مندم.. فأعتبروا يااولي اﻻلباب.