الهلال يستقبل ديارا واللاعب يؤكد الجاهزية للافريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال الخليج 365 : استقبل الهلال في تونس وبفندق المرادي اللاعب المالي ابوبكر ديارا نجم الوسط الجديد الذي غاب عن لقاء الاياب ضد جيش زنزبار وكان في استقباله العقيد حسن محمد صالح مدير العلاقات الخارجية وعبر اللاعب عن سعادته بانتهاء ازمته وتجديد وجوازه واكد جاهزيته للقاء الافريقي الساس عشر من الشهر الجاري.

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