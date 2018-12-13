سيسكا موسكو يهين الريال في داره بثلاثية نظيفة ويدق ناقوس الخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الريال

الخليج 365 :

حقق سسكا موسكو فوزًا مدويًا على ريال مدريد بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح فيدور شالوف الثلاثية بهدف في الدقيقة 37، ثم أضاف جيورجي سيشنكوف الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما أكمل أرنور سيجوردسون الثلاثية في الدقيقة 73.

ورغم الخسارة الثقيلة إلا أن الفريق الملكي صعد إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، علمًا بأن مباراة اليوم كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمرينجي.

في المقابل ودّع سسكا موسكو البطولة بحلوله في المركز الأخير برصيد 7 نقاط متساويا مع فيكتوريا بلزن الذي فاز على روما بهدفين لهدف واحتل المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي بفارق المواجهات المباشرة.

لم يترك ريال مدريد مجالا لسسكا موسكو في بداية المباراة، لامتلاك الكرة، فقد سيطر لاعبو الفريق الإسباني على الدقائق الأولى وفرضوا أسلوبهم مما دفع الضيوف للعودة للخلف.

استغل سولاري إمكانيات فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو إلى حد ما في خلق الفرص على مرمى سسكا، ولكن دائما كانت اللمسة الأخيرة غائبة.

وصل فينيسيوس بأول فرصة حقيقية على المرمى الروسي في الدقيقة 23، حيث توغل بالكرة من الجانب الأيسر، وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس أكينفييف.

لم تمر سوى 5 دقائق، ليأتي أسينسيو بكرة مشابهة ولكن من الجانب الآخر، إذ فضل سلاح التسديد من بعيد لترتطم الكرة بأعلى القائم وتخرج بعيدة.

ورغم التعاون والسرعة في التحضير من جانب هجوم الملكي للوصول لمناطق الخصم، إلا أن اللاعبين افتقدوا تماما للتركيز، ولعل أبرز الفرص الضائعة كانت من أسينسيو في الدقيقة 33 بعد جملة تكتيكية رائعة بين فينيسيوس وكريم بنزيما.

وعلى عكس مجرى اللعب فاجأ الضيوف الجميع بافتتاح نتيجة المباراة بهدف عن طريق فيدور شالوف الذي استفاد من توغل زميله فلاسيتش بكرة من منتصف الملعب، ليودعها في الشباك بالدقيقة 37.

واصل لاعبو ريال مدريد تكاسلهم وسوء تمركزهم في خط الدفاع، لتأتي الدقيقة 43 وتعلن عن الهدف الثاني لسسكا موسكو بواسطة جيورجي سيشنكوف الذي تابع كرة مرتدة من الحارس تيبو كورتوا لتسكن شباك الأخير في النهاية.

لم ينتظر سولاري كثيرا في الشوط الثاني حيث أجرى أول تغييراته بين الشوطين بإشراك جاريث بيل بدلا من كريم بنزيما، ثم تبعه بنزول توني كروس بدلا من ماركوس يورينتي.

تصدى البلجيكي كورتوا لكرة خطيرة في الدقيقة 50، بعدما استفاد فلاسيتش من تقدم مارسيلو، ليسدد كرة قوية للغاية تعامل بها حاري الملكي ببراعة.

أضاف كروس بعض التوازن في خط ريال مدريد بتحكمه الجيد للكرة وصناعة اللعب من الوسط، ولكن لم يقدم بيل الشيء المنتظر منذ دخوله، حتى تعرض لإصابة في إحدى الكرات المشتركة مع مدافعي سسكا دفعته لتلقي العلاج خارج الملعب مرتين.

استمر إيسكو وأسينسيو في هوايتهما بعدم استغلال الفرص، حيث سنحت فرصتان للثنائي في هجمة واحدة بالدقيقة 64 ليحرما الفريق الملكي من تقليص الفارق.

أنهى أرنور سيجوردسون على أي آمال لريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 73 بالهدف الثالث من خطأ مشترك في خط الدفاع.

تراجع لاعبو الفريق الروسي بعد إضافة الهدف الثالث لتأمين النتيجة، بينما حاول لاعبي ريال مدريد الوصول إلى مرمى الخصم عن طريق الكرات العرضية أو انطلاقات فينيسيوس التي لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز كبير لسسكا موسكو.