(كاس) تمهل الاتحاد و المريخ حتى الخامس من يناير لسداد أتعاب التقاضي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أمهلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاتحاد السوداني لكرة القدم ونادي المريخ حتى الخامس من يناير لسداد إتعاب التقاضي في الطعن المقدم من المريخ ضد قرار اتحاد الكرة برفض شكواه ضد مريخ الفاشر .
ويبلغ مجمل مقدم الإتعاب 42 ألف فرنك سويسري تدفع مناصفة بين الطرفين بواقع 21 ألف لكل واحد منهما وبحسب قانون كاس إذا أمتنع الاتحاد عن سداد نصيبه من الإتعاب يلزم نادي المريخ بسداد كامل الأتعاب مؤقتاً إلى حين البت في القضية، وإذا كسبها سيسترد كامل ما دفعه بالإضافة إلى أي رسوم تكبدها في القضية بما فيها أتعاب المحامي، ويلزم الاتحاد بسدادها كاملة .
يذكر وبحسب صحيفة الصدى أن المريخ عين التركي طلعت إمري كوشاك محامياً له في القضية بترشيح من مساعد رئيسه أوكتاي شعبان الذي أعلن تكلفه بسداد كامل أتعاب القضية .
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