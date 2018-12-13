شهاب محمد - الخرطوم - يونايتد يخسر من فالنسيا ويهدر الصدارة

الخليج 365:

فالنسيا: أنهى مانشستر يونايتد مشواره المتذبذب بدور المجموعات بهزيمة مخجلة 2-1 أمام فالنسيا الذي ودع البطولة في وقت سابق، ليحتل الفريق الانكليزي المركز الثاني خلف يوفنتوس في المجموعة الثامنة بدوري ، اليوم الأربعاء.

وضمن يونايتد التأهل لدور 16 قبل اللقاء، لكنه احتاج للفوز لانتزاع الصدارة مع انتظار خسارة يوفنتوس من يانغ بويز المتذيل وخسر الفريق الايطالي بالفعل 2-1 في سويسرا.

وضع كارلوس سولير الفريق الاسباني في المقدمة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية، وأحرز فيل جونز الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في بداية الشوط الثاني.

وأعطى ماركوس راشفورد بصيصا من الأمل للزوار بتقليص الفارق في الدقيقة 87 لكن فالنسيا صمد ليخرج منتصرا.

ويحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 12 نقطة، مقابل عشر نقاط ليونايتد، وضمن فالنسيا، صاحب الثماني نقاط، المركز الثالث في وقت سابق وسينتقل للدوري الأوروبي، مقابل أربع نقاط ليانغ بويز.

القدس العربي