يا للهوان .. المجرم نتنياهو يتفاصح وحكومتنا خرساء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يومها سمعنا ان مكتب رئيس الوزراء الصهيونى تحدث عن زيارة مرتقبة للرجل الى بعض العواصم العربية جهرا وسماها – المنامة والخرطوم- بعد الزيارة الى مسقط والاستقبال للمجرم على ارض السلطنة وكبيرها يقف الى جانب قاتل اطفال فلسطين ولبنان الملوثة اياديه بالدماء العربية البريئة والسلطان يستقبله بلا حياء ، وجاء الاعلان عن مكتب نتنياهو باعتزامه زيارة الخرطوم ابان زيارة الرئيس التشادى ادريس ديبى الى الكيان الغاصب وحديثه عن وساطة يمكنه القيام بها مع الخرطوم لترتيب اوضاع اقامة علاقات مع اسرائيل وصدر باهت لا يرقى لخطورة النبا وكما اسماه الاستاذ خالد التجانى النور فانه كان تمنعا خجولا وعلى استحياء جاء رفض الخرطوم لكنها سمحت فى نفس الوقت لدعاة التطبيع واقامة العلاقات مع العدو أن يدعوا لجرمهم وتركت لهم الباب مواربا ليقولوا ما يريدون عسى ان يسهموا فى تهيئة الرأى العام الشعبى الى هذا التحول الذي ينشدونه ونسال الله تعالى ان يرتد عليهم وبالا ورفضا شعبيا مطبقا وان يقف الكل بوجهه كما ارتفعت الان اصوات كثيرة والحمد لله ترفض اصل الفكرة ونرجو ان تتسع دائرة الرفض ويقف المجتمع بوجه هذه الدعوات النشاذ.

وبعد ان مرت ايام على تلك التصريحات الصهيونية المرفوضة شعبيا والتى لايمكن القبول بها وجعلها امرا واقعا بعدها جاءت التصريحات بكل اسف هذه المرة من المجرم نفسه وتولى الرجل الحديث هذه المرة ولعله ظن ان الطريق قد تم تمهيده للخطوات القادمة.

والخبر ادناه يمثل قمة الاستفزاز لمشاعر السودانيين ويعتبر هوانا ما بعده هوان والمؤسف ان حكومتنا بكماء خرساء والمجرم القاتل يقول ما يريد ولا ندرى احقا قوله ام باطل لكن الصمت الرسمى المخجل يزيد من شك الناس.

ادناه الخبر ولنطلع عليه معا عسى ان تلين قلوب البعض ويتعاطفوا مع المقاومة ومشروعها الداعى بحزم وحسم وعزم الى التصدى للاحتلال المجرم.

يقول الخبر :

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين إن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية في إطار مساع لتحسين العلاقات مع الدول المسلمة وعزل إيران.

وبتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت إسرائيل لتحسين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي كانت تناصبها العداء والتي تشاركها المخاوف بشأن إيران أو تتوقع مزايا اقتصادية محتملة.

والشهر الماضي استأنف نتنياهو ورئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972.

وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

وأضاف وهو يشير إلى خريطة ”في الوقت الراهن يمكننا التحليق فوق مصر. يمكننا التحليق فوق تشاد وتم الاتفاق على ذلك بالفعل. وتشير كل الظواهر إلى أننا يمكننا كذلك التحليق فوق السودان“.

ولم يدل المتحدثون باسم نتنياهو بمزيد من التفاصيل ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية التي وصفها رئيس الوزراء بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل.

ولم يرد تعليق بعد من الخرطوم.

ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن اتصالات على مستوى منخفض مع السودان جرت في السنوات الأخيرة لكن السلطات هناك أحجمت عن الاعتراف بها علنا.

انتهى الخبر وانه لهوان ما بعده هوان ان تلتزم حكومتنا الصمت المطبق الذى يقوى من الاحتمال بان ترتيبا ما سيحدث ان لم يكن قد حدث بالفعل ونلاحظ فى نهاية الخبر ان دبلوماسيون صهاينة قد اكدوا وجود اتصالات على مستوى منخفض مع السودان فى السنوات الاخيرة لكن السلطات هناك احجمت عن الاعتراف بها علنا وهنا مكمن الخطر اذ ان الخرطوم تلتزم الصمت وتصبخ خرساء بكماء ولاترد على الاخبار او تعلق عليها وهى تمضى فى الطريق الذى يفضى الى تعزيز ارتباطها مع الصهاينة ان لم يكن الامر قد تم وينتظر الوقت المناسب للافصاح عنه وربما لا يحتاجون الى الاستعجال الى كشفه الان.

والله اعلم