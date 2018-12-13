تامر حسني يفوز بجائزة “أفضل فنان في الشرق الأوسط”

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الخليج 365 :
تربع الفنان المصري، تامر حسني، على عرش الأغنية العربية لعام 2018، إثر فوزه رسميا بلقب “أفضل فنان في الشرق الأوسط”، ضمن جوائز “داف باما” الألمانية.
ويتجهز حسني حاليا للسفر إلى مدينة دبي التي ينظم فيها الحفل الدولي لتسليم الجوائز، والمقرر إقامته في 21 ديسمبر الجاري، في حين دعيت إلى الحفل نخبة من النجوم العرب الذين سيتم تكريمهم كذلك، وفي مقدمتهم: نجوى كرم والشاب خالد وفايا يونان.
ويعد “داف باما” من أشهر الفعاليات الموسيقية حول العالم، في حين تعتمد عملية التقييم والفوز على التصويت الجماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يقرر الناس بأنفسهم الفائزين بالجائزة.
كما أن “داف باما” لا يقتصر على الفن العربي والأوروبي وحسب، بل تمتد جوائزه إلى كل من كوريا واليابان ودول البلقان ونيجيريا والهند وروسيا، وغيرها من الدول.
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