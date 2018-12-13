البحرين: زينل ثاني إمرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي

حصدت فوزية زينل، منصب رئيس مجلس النواب في البحرين، لتكون أول امرأة في تاريخ مجلس النواب البحريني تنتخب لهذا المنصب.

كما تعتبر زينل ثاني خليجية وعربية تتولى هذا المنصب، بعد الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات التي تعد السيدة الأولى عربيا وخليجيا التي تتولى مثل هذا المنصب.

وقد جاء تولي زينل المنصب بعد انتخابات جرت في الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس، الذي انتخب أعضاؤه مطلع الشهر الجاري.

وحصلت زينل على 25 صوتا من أصوات النواب الأربعين، متقدمة على منافسيها النائب عادل العسومي الذي حصل على 13 صوتا، والنائب عيسى الكوهجي الحاصل على صوتين اثنين.

وعقب انتخابها للمنصب بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى فوزية زينل بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية للمجلس، في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.

وأكد في برقيته أن "انتخاب أول امرأة رئيسا لمجلس النواب (البحريني) يعد نقلة حضارية وإنجازا تعتز به مملكة البحرين، التي عملت بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعية".

وأعرب العاهل البحريني "عن تفاؤله بما سيحققه مجلس النواب (البحريني) في دور الانعقاد الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الأهمية، والمنوطة به مناقشتها وبحثها بما يحقق صالح الوطن والمواطن".

وكان عاهل البحرين افتتح في وقت سابق الأربعاء، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين.

بدوره غرد الشيخ خالد بن ‏أحمد وزير خارجية البحرين، مهنئا وقال: "أهنئ النائبة عن دائرتنا سعادة فوزية زينل بفوزها المستحق برئاسة مجلس النواب".

يذكر أن زينل ترشحت مستقلة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وفازت في الجولة الأولى، وكانت قد ترشحت في الانتخابات مرتين قبل أن تفوز في المرة الأخيرة.

ودخلت زينل لأول مرة البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات الماضية، وهي إعلامية ومستشارة في الشؤون الأسرية والنفسية وناشطة اجتماعية، وعملت في تلفزيون البحرين لفترة طويلة امتدت لـ25 سنة، تبوأت خلالها عدة مناصب أبرزها؛ القائم بأعمال مدير التلفزيون، ورئيس قسم البرامج، ومستشارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي، وهي حاصلة على ماجستير كلية الإعلام بالجامعة الأهلية في البحرين 2014، ودبلوم "عالي" علوم سياسية من معهد التنمية السياسية في البحرين 2007، وليسانس لغة عربية وتربية من جامعة البحرين 1983.

وكانت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي تولت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، لتكون بذلك أول إماراتية وعربية تتولى رئاسة البرلمان في بلادها، كما تعد أول إماراتية تتولى هذا المنصب عبر انتخابات تشريعية، وهي الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.