شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار الحرب التجارية والان مع التفاصيل

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

كما تتلقى أسعار النفط الخام الدعم من تخفيضات إنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أُعلنت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2019.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتا أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولار للبرميل بزيادة 10 سنتات أو ما يعادل 0.2%.

وفي مؤشر على رغبة الصين في خفض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قامت بكين بأول عمليات شراء كبيرة من فول الصويا الأمريكي في أكثر من 6 أشهر أمس الأربعاء، مما ساعد المستثمرين على أن يتنفسوا الصعداء مما دفع أسواق الأسهم عموما للارتفاع وأسعار النفط للصعود.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 3 ملايين برميل.

وقالت "أوبك" إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.