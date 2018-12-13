ترامب: "سأشعر بـإحباط" لو رفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ربما نعقد اجتماعا آخر مع الصين، لبحث إمكانية توصلها لاتفاق تجاري بين الطرفين.



وكان الرئيس الأمريكي توصل ونظيره الصيني شي جين بينغ، لهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما تصل لـ90 يوما وتنتهى مع بداية مارس المقبل، وذلك على هامش اجتماعات قمة العشرين.

وأضاف في مقابلة مع رويترز "ربما نعقد اجتماعا لكبار المسؤولين من الجانبين. وإذا تطلب الأمر سأعقد اجتماعا آخر مع الرئيس شي الذي تربطني به علاقة جيدة للغاية".

وتابع "إنهم يشترون كميات هائلة من فول الصويا. لقد عادوا إلى السوق...علمت اليوم أنهم يشترون كميات هائلة من فول الصويا. لقد بدأوا للتو".

وكانت الصين قد عبرت عن ثقتها في إمكانية توصلها لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وأنها ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل.





ترامب يعلق على أزمة مسؤولة هواوي

وفيما يتصل باحتمال ترحيل المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي، قال "ترامب" اعتقد أنني سأرغب في الحديث مع الصين. تحدثنا مع وزارة العدل. كما تعلمون ما حدث للشركة لم يكن جيدا، أعني فيما يتعلق بما فعلوه. هذه مشكلة كبيرة واجهناها بأشكال شتى مع العديد من الشركات من الصين ومن أنحاء أخرى. لذلك أريد معرفة ما تطلبه الصين. حتى الآن لم يتقدموا بهذا الطلب".

وبشأن ما إن كان سيتدخل في قضية هواوي قال الرئيس الأمريكي، "سأفعل كل ما هو في صالح هذا البلد. إذا رأيت أن هذا في صالح البلد وإذا رأيت أنه سيفيد ما سيكون قطعا أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق، وهو أمر بالغ الأهمية، وإذا كان مفيدا للأمن القومي سأتدخل بالتأكيد إذا رأيت الأمر ضروريا".





وأثار توقيف مينج وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة مرتبطة بتعاملات أجرتها مع إيران بما يخرق العقوبات الأمريكية عليها، حفيظة بكين، ما يشكل تهديدا للهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.

وحضت الصين الولايات المتحدة على "اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الممارسات الخاطئة، وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطنة الصينية".

اليابان والاتحاد الأوروبي

عما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي، قال "ترامب" "الأمر يعتمد على أدائنا في المفاوضات التجارية. إذا لم يكن الأداء جيدا فهذا هو أحد الخيارات المتاحة لنا".

"وأضاف نجري محادثات جيدة للغاية مع الاتحاد الأوروبي ونجري محادثات جيدة للغاية مع اليابان. بدأت هذه المفاوضات بالفعل كما تعلمون. لكن هذا أحد الخيارات بالتأكيد".

وهدد ترامب منتصف العام الجاري بفرض رسوم بنسبة 20 % على واردات جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض الولايات المتحدة في الوقت الحالي رسوما على واردات السيارات بنسبة 2.5 % وعلى الشاحنات بنسبة 25 %. في المقابل يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما نسبتها 10% على واردات السيارات من الولايات المتحدة.

المجلس الاحتياطي



وأوضح الرئيس الأمريكي تعليقا على سؤال بشأن عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه صوب ركود، قائلا "اعتقد أننا في وضع جيد للغاية. شركاتنا في وضع جيد للغاية. إذا تصرف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل منطقي وعقلاني اعتقد أننا سننطلق مثل مكوك فضائي".





ووصف "ترامب" احتمال رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة في الأسبوع المقبل بقوله: اعتقد أن هذا سيكون من الحماقة لكن ماذا يمكن أن أقول؟ كما تعلمون يوجد مسؤول هناك فماذا يمكن أن أقول؟ إذا فعلوا ذلك سأشعر بإحباط واعتقد أن الكثيرين سيشعرون بالإحباط، مضيفا "يجب أن تدركوا أننا نخوض بعض النزاعات التجارية ونحزر نصرا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول.

وقال ترامب "اعتقد أن جاي (باول) رائع، اعتقد أنه يحاول فعل ما يرى أنه الأفضل. اختلف معه لكنني أرى أنه شخص رائع. لكنني أعتقد أنه يحاول فعل الأمر على النحو المطلوب إلا أنني أرى أنه يتحرك بشكل أعنف من اللازم، أعنف بكثير من اللازم".