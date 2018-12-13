تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في مكة

انطلقت، الأربعاء، فعاليات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة.



افتتح أعمال المؤتمر الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.

كان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى أكد أن المؤتمر سيقام على مدار يومي الأربعاء والخميس، بهدف إيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.

وأضاف العيسى أن المؤتمر يسعى أيضا إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف.

وأوضح أنه ستتم مناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوى الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، والشراكة الحضارية مع غير المسلمين، وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.