المرصد السوري : "قسد" تسيطر على أجزاء واسعة من معقل داعش بشرق الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بسيطرة قوات سورية الديمقراطية ( قسد ) على أجزاء واسعة من معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش ) بشرق الفرات.
وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم إن تواجد داعش بات يقتصر على المحاور الشرقية لبلدة هجين الواقعة بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، وعلى أنفاق بداخلها، ، مشيرا إلى أن قوات قسد تمكنت خلال الـ 48 ساعة الفائتة من كسر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش داخل بلدة هجين والتقدم بشكل كبير فيها.
ولفت إلى أن قوات قسد فرضت سيطرتها على ثلاثة مستشفيات ومنطقة السوق ومناطق أخرى في بلدة هجين ، إذ لم تمنع المقاومة الشرسة والاستماتة التي أبداها عناصر داعش أمس الأربعاء ، والتي تمثلت بتفجيره 5 عربات مفخخة على الأقل، قوات قسد من مواصلة تقدمها في عمق البلدة والسيطرة على مواقع هامة فيها.
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