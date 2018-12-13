عسكري لبناني: لهذه الأسباب.. لن تشن إسرائيل حربًا على بيروت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال طارق سكرية، عميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني، إن بناء حزب الله لأنفاق سرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية فكرة صبيانية تضر أكثر ما تنفع.

وأضاف في حوار مع "مصر العربية" أن الاحتلال لم يبد أي ردة فعل عسكرية إلى الآن كما كان متوقعًا، وذلك بتدخل من أمريكا وروسيا.

وتابع: "أمريكا لا تريد حربًا بين إسرائيل وإيران، من شأنها تشتيت الجهود الرامية إلى التضييق من قبل أمريكا على إيران وإعادة تلميع صورة إيران كدولة "مقاومة" من جديد.

وإلى نص الحوار..

بداية.. هل تؤيد فكرة أنفاق حزب الله؟

أعتقد أن حفر أنفاق لداخل حدود فلسطين عملية صبيانية من الناحية العسكرية، حيث إن التسلل من خلالها أثناء عملية عسكرية ستكون لها ردة فعل أضخم وأخطر بكثير من منافعه.





أعلن الاحتلال اكتشاف أكثر من نفق على الحدود.. فيما كانت تستخدم؟

نعم.. ويظهر من المعلومات المسربة عن النفق الأول حتى الآن أنه كان سيصل إلى مستعمرة قريبة جدًا من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ولعل الهدف كان اقتحام لبعض أبنية هذه المستعمرة عند الضرورة.

كيف ترى ردة الفعل الإسرائيلية حيال الأنفاق؟

لم تقم إسرائيل بأي ردة فعل عسكرية حتى الآن كما كان متوقعًا، ولم يصدر عن حزب الله أي تصريح حول الموضوع، ويظهر من مجريات الأحداث بين إسرائيل من جهة، وقطاع غزة وجنوب لبنان من جهة أخرى أن أمريكا وروسيا تلعبان دورًا أساسيًا في منع إسرائيل من القيام برد فعل عسكري كبير تجاه تحرشات حماس وحزب الله عليها.





وهل هناك رسالة واضحة من أمريكا بهذا؟

نعم.. ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية قال إن أمريكا أبلغته بأن إسرائيل لا تريد القيام بأعمال عسكرية كبرى ضد لبنان ردًا على عملية الأنفاق، لكن هذا السكوت الإسرائيلي قد يكون مؤقتا.





ولماذا تحاول أمريكا منع أي حرب بين إسرائيل ولبنان؟

لأن أي هجوم من إسرائيل على لبنان في هذه الظروف قد يؤدي إلى عرقلة مشروع صفقة القرن التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل والسعودية حاليًا، كما أن ذلك سيشتت الجهود الرامية إلى التضييق من قبل أمريكا على إيران وسيعيد تلميع صورة إيران كدولة "مقاومة" ضد إسرائيل وأمريكا من جديد.

نعم.. لكن هناك دائمًا تهديد للبنان؟

هذا الوضع المتأرجح على الحدود اللبنانية مع إسرائيل سيعطي لإسرائيل مبررًا دائمًا للقيام بعملية عسكرية كبرى ضد لبنان وحزب الله في أي لحظة مستقبلاً، ولعل إسرائيل تحسب حسابًا للصواريخ والأسلحة التي تزود بها حزب الله من إيران خلال حربه في سوريا.