المخدرات تقتل أكثر من 2000 كندي خلال 6 أشهر

أعلنت تيريزا تام رئيسة وكالة الصحة العامة الكندية عن وفاة أكثر من 2000 كندي في النصف الأول من هذا العام بسبب جرعات زائدة من المخدرات غير المشروعة.

وقالت تام في بيان لها، الخميس، إن التضييق على إمدادات المخدرات غير المشروعة في السوق لن يكون سهلا مضيفة إنها تأمل أيضا في أن يفهم الكنديون مدى خطورة المشكلة .

واضافت أن الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة العامة الكندية أظهرت أن 94% من الوفيات المرتبطة بالأفيون هذا العام تصنف على أنها تسممات عرضية، كما أن ما يقرب من 72% من الوفيات غير المتعمدة شملت مواد شديدة السمية من الفنتالين وهي مادة أفيونية عالية الفعالية والإدمان .

من ناحية أخرى، أعلن المعهد الكندي للمعلومات الصحية عن زيادة قدرها 27% في المستشفيات بسبب حالات التسمم المرتبطة بالأفيون على مدى السنوات الخمس الماضية، مبينا أن معدلات الاستشفاء في العام الماضي كانت أعلى بمقدار 2.5 مرة في المجتمعات الأصغر التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50 إلى 100 ألف شخص مقارنة بالمدن الكندية الكبرى.

كما أظهر أن مقاطعة بريتيش كولومبيا هي أكثر المقاطعات الكندية التي تعاني زيادة الوفاة بسبب المخدرات غير المشروعة .