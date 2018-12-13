نجاح مركبات برية غير مأهولة في اختبارات القوات البريطانية

خضعت مركبات "تيتان" البرية غير المأهولة "يو جي في" الـ4، التي صممتها شركتا "ميلريم روبوتيكس" و"كينيتيك" لاختبارات قاسية على مدى 3 أسابيع نظمتها القوات المسلحة البريطانية خلال التجارب القتالية لها خلال عام 2018.

وقال الكابتن المتقاعد جوري باجوست، مدير البرامج في شركة "ميلريم روبوتيكس"، الذي شارك في التدريبات: "يتمثل الهدف الرئيسي من الاختبارات القتالية، التي اختُتمت الأسبوع الماضي، في تحديد كيف يمكن للتقنيات الجديدة غير المأهولة تعزيز قدرة الجندي للبقاء على قيد الحياة وكفاءته في ساحة المعركة، حيث تُستخدم التقنيات الحديثة".

وأُجري الاختبار على 3 مراحل تشمل: عمليات قتالية دون الاستفادة من التقنيات الجديدة؛ وعمليات قتالية استُخدمت خلالها تقنيات جديدة، ولكن دون تغيير التكتيكات؛ وأخيرًا، عمليات قتالية استُخدمت خلالها تقنيات جديدة مع ملاءمة التكتيكات وفقًا للقدرات التي توفرها التقنيات الجديدة.

واستخدمت المركبات البرية غير المأهولة "يو جي في" في عدد من الأدوار المختلفة خلال المهمات التي أجريت في الساحات داخل المدن وفي الساحات المفتوحة والغابات.

وأضاف باجوست: "كانت ردود الفعل الصادرة عن المستخدمين إيجابية للغاية، وفوجئوا بمدى مرونة المركبات البرية غير المأهولة المقدمة من شركة ميلريم روبوتيكس ومتانتها".

وتضمنت أنظمة "ميلريم روبوتيكس" الافتراضية، نظامًا تم تكوينه كوحدة لإجلاء الإصابات والدعم اللوجيستي، ووحدة ثانية مجهزة بحجيرة للطائرات دون طيار متعددة المراوح مقدمة من شركة "ثريود سيستمز".

ومن بين المركبات الـ4 البرية غير المأهولة، "تيتان سترايك"، وهو نظام أولي يحمل محطة للأسلحة عن بعد طورتها شركة "كونجسبيرج" النرويجية، يتم التحكم فيها بالكامل بواسطة مشغل عن بعد، وتستخدم نظام "بوينتر" المقدم من شركة "كينيتيك" كوسيلة لدمج القدرات مع المشاة الراجلة.

أما النظام الثاني، "تيتان سنتري"، المدعوم أيضًا من قبل نظام "بوينتر"، فيتضمن مجموعة مستشعرات مزودة من شركة "هنسولدت" بما في ذلك كاميرات التصوير الكهروضوئية والحرارية ورادارات تُستخدم في ساحة المعركة.

وقال كيث مالون، مدير الحملة في شركة "كينيتيك": "تُعتبر التجارب القتالية للقوات المسلحة البريطانية لعام 2018 تتويجاً لأشهر طويلة من العمل المضني، حققت خلالها أنظمة تيتان سنتري وتيتان سترايك، نضوجاً ملحوظاً. هذا واستمتعنا بالعمل الوثيق مع شركة ميلريم روبوتيكس، ونتطلع قُدماً إلى التعاون في المستقبل أيضاً، بخاصة مع منصة ثيميس الرائدة عالمياً".

شركة "كينيتيك" استخدمت أيضًا إحدى منصتي "تيتان" في تكوين لوجيستي في إطار عملها ضمن تحدي "إعادة إمداد الجنود بالمعدات المستقلة في المواقع الخطرة" في المملكة المتحدة، مع العروض التي أقيمت إلى جانب التجارب القتالية للقوات المسلحة البريطانية لعام 2018.