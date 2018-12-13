1300 سعوديا طالبوا بتغيير أسمائهم خلال 3 أشهر

يسعى بعض الأشخاص لتغيير أسمائهم لأسباب مختلفة في بعض الأحيان؛ حيث قالت وكالة الأحوال المدنية، أن نحو 1300 مواطن ومواطنة، طالبوا بتغيير أسمائهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1440.
وأشارت ” الأحوال المدنية ” إلى أن أكثر من 85% ممن تقدموا بطلبات تغيير أسمائهم خلال تلك الفترة من الإناث؛ حيث أن أكثر الأسماء تفضيلا لدى الإناث لتغيير أسمائهن إليها هي: ” ريم، ونورة، وسارة، وأميرة ” ؛ فيما فضّل الذكور أسماء ” عبد العزيز، سعود، فيصل، تركي، عبد الله ” .
وذكرت الوكالة، أن من بين أسماء الإناث التي تم تغييرها: ” حطيحطة، جرادة، خريفة، عنيدة، بريدة، شعفة، جمعة، راجحة، زرعة، مشنية، عائضة ” ؛ كما من بين أسماء الذكور التي تم تغييرها: ” خط الله، رمان، خداش، نمس، شوشان، بليهين ” .
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