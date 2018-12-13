عاجل| مصادر إعلامية: التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه في السويد

أكدت مصادر إعلامية تعثر مشاورات السويد بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على عدة قضايا خلال الأيام الماضية.

وكتب الصحافي، محمد الغباري، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، 13 كانون الأول، 2018: انتكاسة كبيرة في مشاورات السلام في السويد.

وأضاف الغباري: التراجع عّن اتفاق تشغيل مطار صنعاء وتصدير النفط والغاز، والحديدة وتعز.

وكان الطرفان المتحاوران في السويد قد اتفقا على عدة نقاط، أبرزها تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الداخلية بين العاصمة وسيئون وعدن، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط من مأرب عبر ميناء راس عيسى وتوريد عائداته إلى فروع البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ العام 2016.