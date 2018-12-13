مسبار "ناسا" يلتقط أول سيلفي من المريخ (صورة)

دبي - بواسطة محمد فارس © مركبة "InSight" الجديدة التابعة لوكالة ناسا مركبة "InSight" الجديدة التابعة لوكالة ناسا

كتب - عاصم الأنصاري:

التقطت مركبة "InSight" الجديدة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أول صورة سيلفي له من سطح المريخ، حيث قام بذلك عن طريق كاميرا مثبتة في يده الروبوتية، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما أرسل مسبار "InSight" أول مشهد كامل لمساحة الأرض البالغ طولها 14 قدمًا وعرضها 7 أقدام، والتي ستكون قريبًا منطقة العمل الخاصة بالمركبة الفضائية.

ويسمح هذا للعلماء بإلقاء نظرة أفضل على المنطقة، قبل بدء "InSight" وضع أدواتها، وحفر أرض المريخ ضمن المهمة الموكلة لها.

وقال الباحث الرئيسي في "InSight"، بروس بانيرت، من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: "إن شبه الغياب للصخور والتلال والثقوب تعني أن المهمة ستكون آمنة للغاية لأجهزتنا".

وخلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، أرسلت مركبة "InSight" أولى ملاحظاتها، بما في ذلك مقطعا من الضوء يمر فوق السطح، وتسجيلات لصوت الرياح على سطح المريخ.

ويأتي هذا في إطار استعداد "InSight" وفريق العلماء ضمن المشروع لبدء المهمة الفعلية على سطح الكوكب الأحمر في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وسيقضي المسبار"إنسايت" 24 شهرًا، أي ما يساوي عامًا مريخيًا واحدًا، في أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثًا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه 360 كيلوجراما هي الـ 21 للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. وبدأت الولايات المتحدة أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينيات فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1