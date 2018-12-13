براءة اختراع لفيسبوك للتنبؤ بتحركات مستخدميها المستقبلية

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت براءة اختراع قدمتها شركة فيسبوك لدى الهيئة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، عن سعيها لمعرفة تحركات المستخدمين المستقبلية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المحتمل أيضًا أن تستخدم فيسبوك بيانات أصدقاء المستخدم وبيانات مواقعهم لتوقع التحركات المستقبلية.

وعنونت فيسبوك تقنيتها الجديدة باسم "Offline Trajectories" أو(مسارات دون اتصال) لمستخدمي اللغة العربية، وقد عرضت الشركة ضمن الوثائق بالتفصيل كيفية استخدام بيانات المواقع للتنبؤ بالمكان الذي سيذهب إليه المستخدم مستقبلاً.

وتقوم تقنية فيسبوك الجديدة بدراسة الأماكن السابقة التي تم تسجيلها مسبقًا والمرتبطة بزيارات المستخدم لها، بما يتيح الدخول لقائمة بيانات الموقع الخاصة به، وأيضا الدخول لبيانات الموقع لأشخاص أخرين من أجل القيام بالتنبؤ، الذي يقوم على توقع أماكن الزيارات المستقبلية للمستخدم عن طريق عدد المواقع الجغرافية المرشحة باستخدام نموذج كمبيوتر وبيانات وصفية مرتبطة بالمستخدم.

وتشير الوثائق إلى أنه يتم إنشاء نموذج الكمبيوتر باستخدام التعلم الآلي والبيانات الوصفية المرتبطة بالمستخدمين الذين كانوا في الموقع الجغرافي المرشح.

ولن تقوم فيسبوك بجمع بيانات موقعك فقط لبناء خارطة الزيارات، بل ستبحث أيضا عن أصدقائك، وفي بعض الحالات، عن الغرباء الذين ذهبوا أيضا إلى المواقع التي زرتها لتحديد المكان التالي الذي ستذهب إليه.