دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر تطلق خدمة النقل بالحافلات الصغيرة في مصر

أطلقت شركة أوبر خدمتها للنقل العام عبر الحافلات الصغيرة (Uber Bus) في جمهورية مصر بشكل رسمي أمس الأربعاء بعد فترة من التجربة دامت قرابة الثلاثة أشهر لضمان مبادئ السلامة ونجاعة الخيار الجديد للشركة في توسيع خدماتها؛ الذي يأتي قبيل عملية طرح أسهما للتداول العام كما أعلنت في وقت سابق. وكذلك بعد طرح منافستها كريم للخدمة بداية الشهر الحالي.

وعبر دارا خسروشاهي المدير التنفيذي لأوبر عن سعادته لإطلاق خدمة التوصيل بالحافلات في مصر كونها ستعمل على تحسين وسائل النقل الشعبية لملايين المصريين وبأسعار معقولة باستخدام تطبيق وتقنيات الشركة، وستعمل الخدمة بنظام يقلل التكلفة على العميل عند طلبه للخدمة حيث ستعمل أوبر على ايجاد ركاب أخرين قاصدين نفس الوجهة ليصبح السعر أقل بشكل ملحوظ عن المعتاد ويمكن للراكب الدفع نقداً أو باستخدام رمز IQ عبر التطبيق، فيما تتوفر الخدمة في مدينة نصر والمهندسين وهيلوبوليس ومراكز المدن.

وعلى جانب أخر أطلقت أوبر خدمة Uber X لخدمات التوصيل الخاصة وUber Select لاختيار نوع السيارة حيث تعرضهما الشركة بأسعار معقولة بالإضافة لخدمة Uber Scooter، كما وضحت الشركة أنها في صدد إطلاق نسخة خفيفة من تطبيقها Lite في الشرق الأوسط بداية العام المقبل لتغطية المناطق ذات الإشارة الضعيفة وتكون مناسبة لهواتف الأندوريد من النسخ القديمة.

التدوينة أوبر تطلق خدمة (Uber Bus) للنقل بالحافلات الصغيرة في مصر ظهرت أولاً على عالم التقنية.