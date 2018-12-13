مصطفى الفقي: "السيسي إيده طرشة".. لا يسمح بتكرار الأخطاء

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يراجع نفسه بصفة دورية منعًا لتراكم الأخطاء.
وقال الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "MBC مصر": "السيسي إيده طرشة، حيث أحال بعض رجال المخابرات إلى التقاعد، كما غير وزيري الدفاع والداخلية".
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وأضاف: "السيسي لا يسمح بتكرار الأخطاء، مثلما فعل سابقوه، فالرئيس عبدالناصر فعل هذا الأمر مع المشير عبدالحكيم عامر ما كبده خسائر سياسية كبيرة".
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