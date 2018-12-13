شكرا لقرائتكم خبر عن السويد: نتائج مشاورات السلام اليمنية ستعرض على الأمم المتحدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم، إن نتائج مشاورات السلام بشأن اليمن ستعرض على مجلس الأمن الدولى غدا الجمعة. وقالت فى مقابلة هاتفية مع "رويترز" إن المشاورات، التى بدأت الأسبوع الماضى قرب ستوكهولم، جرت "بروح إيجابية ونية طيبة".

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