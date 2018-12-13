شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزل ضابط مخابرات إسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة انفجرت صباح اليوم الخميس، أمام منزل ضابط مخابرات إسرائيلى بمستوطنة العاد بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، إن الضابط يعمل فى سجن "ريمونيم" المسئول عن اعتقال الفلسطينين المشاغبين فى الضفة الغربية والقدس، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت التحقيق فى الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من شهر.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث الأول وقع الشهر الماضى عندما احترقت سيارة مجهولة أسفل منزله، وقالت الشرطة أن السبب وراء الحريق كان مجهولا.