شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السويدية: المباحثات اليمنية جرت فى أجواء إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، أن المباحثات اليمنية جرت فى أجواء إيجابية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن والستروم، قولها "إن بلادها ستطلع مجلس الأمن غدا الجمعة، على نتائج المباحثات اليمنية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد وصل أمس إلى السويد، من أجل إعطاء دفعة لوفدى الحكومة والمتمردين اليمنيين لمواصلة المحادثات الجارية بينهما برعاية المنظمة الدولية فى محاولة لإنهاء النزاع الذى دفع بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن جوتيريش سيجرى محادثات مع الوفدين، وسيلقى كلمة فى جلسة ختام هذه الجولة من المفاوضات.

يذكر أن المباحثات اليمنية التى تسعى لوضع أطر تمهد الطريق لوضع حد للحرب المستمرة منذ 2014 فى السادس من ديسمبر الجارى فى قرية ريمبو، ويفترض أن تختتم الخميس المقبل.