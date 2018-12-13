بلد عربي يخفض استيراد السلاح لأكثر من النصف

ووضع تقرير حديث صادر عن معهد استوكهولم لأبحاث السلام، المغرب رقم 30 عالميا في الدول المستوردة للسلاح في العالم، حسب ما أورد موقع اليوم 24 المغربي.
وانخفضت واردات السلاح إلى المغرب من سنة 2013 إلى نهاية العام الماضي بأكثر من النصف.
ويستورد المغرب أسلحته من أمريكا بنسبة 54 %، ومن فرنسا بنسبة 44 %، و1.4 % من إيطاليا.
ويعتبر المغرب البلد الوحيد الذي خفض استيراده للسلاح خلال العام الماضي.
وتستورد 5 دول عربية ربع السلاح حول العالم، وهي مصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق.
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