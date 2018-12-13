ماذا طلب أولياء الأمور في الإمارات من الدولة

وينهي طلاب المدارس في الإمارات دراستهم، اليوم، لتبدأ عطلة الفصل الأول لمدة شهر، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وطالب أولياء الأمور بتخفيف المناهج على أبنائهم خلال الفصلين الثاني والثالث، معتبرين أن المناهج مكدسة ولا يستطيع "أبناؤهم استيعابها".