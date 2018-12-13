وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد أوامر المنع من السفر بلغت 232606 في عام 2017، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.
وكانت صحيفة الأنباء الكويتية أكدت، في يوليو/تموز الماضي، أن "عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و588 ألفا و148، منهم مليون و385 ألفا و960 كويتيا وكويتية، فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188.
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % من سكان الكويت "ممنوعون من السفر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .