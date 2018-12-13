6 % من سكان الكويت "ممنوعون من السفر"

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد أوامر المنع من السفر بلغت 232606 في عام 2017، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية أكدت، في يوليو/تموز الماضي، أن "عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و588 ألفا و148، منهم مليون و385 ألفا و960 كويتيا وكويتية، فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188.