شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بريطاني يقدم نصائح لمحبي السفر والتسوق في الكريسماس والان مع التفاصيل

قدم خبير السفر البريطاني فرانك بريهاني مجموعة من النصائح لمحبي التسوق في الأعياد للبقاء آمنين بعيدا عن التفجيرات الإرهابية، بالتزامن مع احتفال الملايين حول العالم بأعياد الكريسماس، إذ تشهد الأسواق في هذه الفترة من كل عام زحاما شديدا لشراء الهدايا والزينة والخروج للاحتفال.

وشهدت السنوات الأخيرة حوادث إرهابية عديدة استهدفت الأسواق، خاصة في فترات الأعياد، آخرها الهجوم الإرهابي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وقبلها استهداف مجموعة تحتفل بأعياد الكريسماس في برلين بهجوم إرهابي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 56 آخرين.





وقال بريهاني لموقع "إكسبريس" البريطاني: إن هناك أشياء كثيرة يمكن أن يفعلها المسافرون للبقاء آمنين، من بينها استخدام جوجل مابس، موضحا أن أول نصيحة يقدمها للمسافرين البحث عن تاريخ المكان المتجهين إليه، ومعرفة نسبة الخطر التي قد يتعرضون لها، وإذا كانوا مستعدين لذلك أم لا وبناء عليه يجري اتخاذ القرار.

وأضاف: "الخطوة الثانية الأخذ بنصيحة أي شخص له تجربة في السفر حتى لو لم يكن زار المكان الذي يتجه إليه المسافر، فما يهم جمع أكبر قدر من المعلومات تساعد خلال فترة السفر"، موضحا أن الاستعانة بجوجل مابس الخطوة الثالثة، "نظرا لأن فترة الكريسماس تشهد كثيرا من رحلات السفر للاحتفال بمناطق مختلفة حول العالم ومعايشة ثقافات جديدة، لذا قد يحتاج المسافرون إلى تجربة جوجل مابس في أي مكان جديد يزورونه، وتتبع خرائطه لمعرفة أماكن جديدة لم يكونوا على دراية بها، ومشاهدة معالم سياحية لا يعرفها كثيرون".





وتابع: "الخطوة الرابعة تختلف من بلد إلى آخر، وهي معاينة تطبيقات هاتفك، مثلا في فرنسا تجد تطبيق SAIP الذي تضع به موقعك ويخبرك هو بكل ما يحدث في المنطقة حولك، وفي حالة حدوث هجوم أو أي موقف متأزم يساعدك في معرفة المعلومات التي تلزمك بسرعة، ومساعدتك في التحرك إلى مكان آمن".

واختتم الخبير البريطاني تصريحاته ناصحا المسافرين بـ"الانتباه إلى لافتات الأمان في أي دولة، مع مراعاة أنها قد تكون بلغة مختلفة".



