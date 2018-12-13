شكرا لقرائتكم خبر عن من الكرة لـ"سباق السيارات".. تركى آل الشيخ يكشف ما يدور برياضة السعودية؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، أدلى تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بعدة تصريحات بشأن الرياضة بالمملكة خلال الفترة الحالية، كاشفا عن عدد من الأمور لا تلقى استحسانه، فضلا عن تنويهه لأهمية دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تدشين سباق السيارات.

في البداية، أعرب تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن اندهاشه مما يتردد عن تدخله في اختصاصات اتحاد الكرة السعودي، رافضًا الحكم على عمل المسؤولين الحاليين برئاسة قصي الفواز.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "لا أتدخل، لماذا لا تصدقون؟، أنا أتابع فقط عمل اتحاد الكرة من بعيد، لكنني لا أتدخل بشكل مباشر في عمله".

وبسؤاله عن مدى رضاه عن الكرة السعودية، علق: "ماذا سيفرق إذا كنت راضيًا أو غير راضٍ؟، لكن هناك بعض الأشياء التي لم أكن أود أن تحدث، كبعض الأغلاط التحكيمية وأغلاط في التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، وكذلك بعض الشد والجذب في الإعلام الرياضي".

وأضاف: "لكن لا بد أن أؤكد أن الحكم على اتحاد الكرة حاليًا مبكر وظالم، هناك تركة ثقيلة عليه، وعلينا أن ننتظر في الحكم عليهم، خاصة وأنهم مختلفون عن سابقيهم".

وتطرق رئيس الهيئة للحديث عن معاناة اتحاد جدة الحالية في ظل تذيله جدول الترتيب: "لقد اجتمعت منذ يومين مع لؤي ناظر؛ رئيس النادي، وكانت هناك عديد المناقشات المثمرة لما فيه صالح العميد، وأبشر الجمهور أنهم سيرون اتحاد مختلف في يناير، قدمنا كامل الدعم لمجلس ناظر.

"أقولها بوضوح سترون الاتحاد وأحد والحزم وفرق المؤخرة بصورة مختلفة، والاتحاد بشكل خاص دخل مجلس إدارته في مفاوضات مع ثلاثة لاعبين محليين على مستوى عالٍ وكذلك هناك ستة أو سبعة لاعبي أجانب سينضموا له في يناير".

وتابع: "لن أدعم الفرق في يناير كما فعلت في الصيف، حفاظًا على تنافسية الدوري، كما أن دور وكان الاتحاد السعودي قد رفض احتجاج العالمي حول مشاركة الثنائي أحمد عبده وعلي النمر؛ لاعبي الوحدة، خلال مواجهة الفريقين. النصر استند في احتجاجه كونهما ثنائي من المواليد في الوقت الذي تنص به اللوائح على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد، إلا أن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج لعدم تقديمه في الوقت القانوني وهو 48 ساعة بعد انتهاء المباراة.وحملة ادعم ناديك وأعضاء الشرف قد حان، لدعم أنديتهم، لكنني أتدخل في حالات خاصة كحالة الاتحاد وأحد، وسندعمهم بما يحتاجونه".

آل الشيخ اختتم حديثًا بموقفه من أزمة احتجاج النصر على مشاركة علي النمر؛ لاعب الوحدة، أمامه في ظل وجود لاعبًا آخر من المواليد بالملعب: "تابعت القضية مثل الجميع، وهناك لجان مختصة تنظر في هذه القضايا".

وفي تصريحات آخرى، قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن توجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ساهمت في استضافة المملكة العربية السعودية لسباق "الفورمولا إي– الدرعية 2018"، وهو فعالية رياضية وموسيقية وثقافية كبرى، تبدأ غدا 13 ديسمبر وتمتد حتى 15 من الشهر ذاته، ولولاه ما كان سيتم.

وأضاف "آل الشيح"، خلال حواره على قناة "العربية"، أن السباق سيقام وفقًا للعادات والتقاليد السعودية، مستطردًا: "في مثل هذه المسابقات العالمية يريد البعض شرب بعض المشروبات الروحية، أو ترتدي الفتيات ملابس غير محتشمة، ولكن في السعودية استطعنا ضبط الموقف، وفقا لعاداتنا وتقاليدنا"، وتابع: "سيقام السباق بشكل مستمر ودوري وليس مجرد موسم واحد فقط وتعاقدنا على ذلك".

وتابع أن هذا الحدث سيكون بداية لمشاريع أخرى كبرى في الرياضة بالمملكة، كما أنه سيحقق عائده 300 مليار ريال أي 10% من الناتج القومي السعودي، كما أن الحدث سيوفر 600 ألف فرصة عمل، وسيكون محط أنظار العالم أجمع.

وأشار إلى أن السباق سيكون محط أنظار الجميع في كل الدول العالم، حيث إن يُعد ثاني حدث عالمي رياضي مشاهد في العالم، كما أنه ضمن خطة السعودية "2030" في تطوير قطاع الرياضة.