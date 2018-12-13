شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي إماراتي: وقف حرب اليمن أهم حدث سياسي في 2019 والان مع التفاصيل

قال الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن وقف حرب اليمن أهم حدث سياسي في 2019.

وأضاف عبد الله، خلال كلمة له في مؤتمر المنتدى الاستراتيجي العربي: سيكون لهذا الحدث تأثير إيجابي على المزاج الاستثماري وأسواق المال وعلى اقتصاد السعودية والإمارات أكبر اقتصاديين في المنطقة وبالتالي على مجمل الاقتصاد العربي.

وتابع الأكاديمي الإماراتي: لذلك السياسة هي الحصان الذي يجر عربة الاقتصاد.

وكان الطرفان المتحاوران في السويد قد اتفقا على عدة نقاط، أبرزها تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الداخلية بين العاصمة وسيئون وعدن، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط من مأرب عبر ميناء راس عيسى وتوريد عائداته إلى فروع البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ العام 2016.