شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة تعوق حركة السير بجازان والان مع التفاصيل

شهدت عدة محافظات بمنطقة جازان، هطول أمطار رعدية غزيرة أعاقت على مدار 5 ساعات منذ صباح اليوم الخميس ، خاصة بمحافظة أبو عريش والقرى التابعة لها ، الأمر الذي أعاق حركة السير .

وتضررت سيارات المواطنين جراء سقوط بعضها في حفريات لمشروع تصريف المياه ، فيما تجمعت المياه في المناطق السكنية والطرق الرئيسية .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت أمس من الحالة المطرية في المنطقة ، شاملة جيزان، والشقيق، والقحمة، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والأجزاء المجاورة له .