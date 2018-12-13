شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة تعوق حركة السير بجازان والان مع التفاصيل
شهدت عدة محافظات بمنطقة جازان، هطول أمطار رعدية غزيرة أعاقت على مدار 5 ساعات منذ صباح اليوم الخميس ، خاصة بمحافظة أبو عريش والقرى التابعة لها ، الأمر الذي أعاق حركة السير .
وتضررت سيارات المواطنين جراء سقوط بعضها في حفريات لمشروع تصريف المياه ، فيما تجمعت المياه في المناطق السكنية والطرق الرئيسية .
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت أمس من الحالة المطرية في المنطقة ، شاملة جيزان، والشقيق، والقحمة، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والأجزاء المجاورة له .
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة تعوق حركة السير بجازان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .