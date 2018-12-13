شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تسجل ذروتها في أسبوع بفعل آمال التجارة والان مع التفاصيل

لامست الأسهم اليابانية، الخميس، أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تعزز المعنويات بفعل مؤشرات على انحسار في توترات التجارة الصينية الأمريكية في حين تلقت شركات التكنولوجيا دعما من موجة صعود لنظيراتها الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.99% إلى 21816.19 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر 21871.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كانت الأسهم العالمية تهاوت، مطلع الأسبوع، بفعل استمرار بواعث القلق بشأن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية. لكن المستثمرين عادوا ببطء إلى الأصول عالية المخاطر في اليومين الأخيرين بفضل مؤشرات تبعث على التفاؤل بإحراز تقدم في المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونشرت رويترز، أمس الأربعاء، أن شركات صينية مملوكة للدولة اشترت أكثر من 1.5 مليون طن من فول الصويا الأمريكي في أول مشتريات كبيرة للسلعة في أكثر من 6 أشهر، في أحدث مؤشرات على انحسار التوترات بين الجانبين.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مونيكس للأوراق المالية: "نيكي مرتفع، لكن السوق تنتظر جولة جديدة من المحفزات لاختبار مزيد من المرتفعات.. الباعة يجنون الأرباح ما يحد من صعود السوق."

وتقدمت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا بعد أن صعد القطاع، كثيف الانكشاف على التجارة الصينية، في المعاملات الأمريكية الليلة الماضية.

وزاد سهم باناسونيك 1.5% وكانون 1.1%. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1616.65 نقطة.