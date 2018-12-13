شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السويد: المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية والان مع التفاصيل

قالت وزيرة خارجية السويد إنها ستطلع مجلس الأمن غدا الجمعة على نتائج المباحثات اليمنية.

وأكدت الوزيرة السويدية أن المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية.

وكان الطرفان قد اتفقا على عدة نقاط تمس الجانب الإنساني والاقتصادي.

واتفق الطرفان على إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين والمحتجزين.

كما اتفاقا على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الداخلية بين العاصمة وعدن وسيئون.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إعادة تصدير النفط والغاز من محافظة مأرب عبر راس عيسى في الحديدة وتوريد عائداته إلى فروع البنك المركزي في المحافظات للتمكن من دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عامين.

ومن المقرر أن تنتهي مشاورات السويد اليوم الخميس، 13 كانون الأول، 2018.

ومن المقرر أن تعقد مفاوضات أخرى في الكويت للاتفاق على باقي القضايا.