شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفي: الحوثي يوافق على الخروج من الحديدة والان مع التفاصيل

قال الإعلامي نبيل الصوفي، إن مليشيا الحوثي وافقت على الخروج من مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وكتب الصوفي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، 13 كانون الأول، 2018: الحوثي يوافق على الخروج من مدينة الحديدة وتسليم الموانىء فيها وفي الصليف ورأس عيسى.

وأشار الإعلامي الصوفي إلى أن باقي التفاصيل يتم النقاش حولها على الالية.

وتم الاتفاق أمس في السويد، على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية بين العاصمة وعدن وسيئون.

كما تم الاتفاق على إعادة إنتاج وتصدير الغاز والنفط من مأرب عبر راس عيسى وتوريد عائداتها إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، لدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ نحو عامين.

يشار إلى أن المليشيا وافقت على حضور مشاورات السويد بعد أن كانت تخسر كامل محافظة ومدينة الحديدة.