12 معلومة ترصد تطورات هجوم ستراسبورج في فرنسا

رفعت السلطات الفرنسية، صباح الأربعاء، مستوى عمليات البحث عن منفذ إطلاق النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج؛ ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 12 شخصا.



ويشارك في عمليات البحث عشرات الأشخاص من أفراد الشرطة القضائية، وعسكريون مدعمون بمروحيتين، بعد اجتماع أزمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، ضم عددا من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة إدوار فيليب.





"العين الإخبارية" ترصد ما شهدته ستراسبورج منذ واقعة إطلاق النار، مساء الثلاثاء، في 12 نقطة موجزة:



◄ السلطات الفرنسية تعلن عن حادث إطلاق نار نفذه شخص في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج





◄ سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة 12 آخرين بينهم 6 حالتهم خطيرة.

◄ تبادل المهاجم إطلاق النار مرتين مع الأمن الفرنسي قبل أن يلوذ بالفرار.





◄ أصيب المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع دورية لجنود "سانتينيل" المكلفين بتأمين السوق.

◄ أكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي إصابة جندي بجروح طفيفة في يده خلال المطاردة.





◄ المهاجم عمره 29 عاما.

◄ ماكرون يوفد وزير الداخلية الفرنسي لتولي مهمة البحث عن المهاجم





◄ يشارك حاليا 350 شخصًا بينهم 100 فرد من الشرطة القضائية وعسكريون ومروحيتان في البحث عن المهاجم.

◄ رفعت الحكومة الفرنسية مستوى التأهّب الأمني لـ"مشدد".





◄ فرضت السلطات إجراءات رقابة مشدّدة على الحدود وكل أسواق عيد الميلاد.

◄ قرار بتعبئة إضافية أقوى لعملية "سانتينيل" للتأمين بكل الأراضي الفرنسية.





◄ تواصل السلطات الفرنسية، صباح الأربعاء، عمليات البحث عن منفذ الهجوم.



