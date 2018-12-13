"سيناء 2018".. الجيش المصري يقضي على 27 إرهابيا واكتشاف 344 عبوة ناسفة

أعلن الجيش المصري نجاح قواته في القضاء على 27 إرهابياً، والقبض على أكثر من 400 من العناصر الإجرامية وتدمير 61 سيارة دفع رباعي، فيما استشهد عسكري مصري خلال الفترة الماضية ضمن العملية الشاملة سيناء 2018.

وأكد بيان للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية استهدفت سيارات دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع في شمال سيناء، كما دمرت مخزنا للذخيرة ووكرا وسيارة يستقلها إرهابيون.



وبحسب البيان، نجحت القوات الجوية المصرية في تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية - مع ليبيا والسودان - كما قضت على 3 عناصر شديدة الخطورة.





وأطلق الجيش المصري منذ فبراير الماضي العملية الشاملة سيناء 2018؛ بهدف القضاء على العناصر الإرهابية، حيث نجحت القوات المصرية في القضاء على مئات الإرهابيين وتدمير العشرات من مخازن الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي التي يستخدمها الإرهابيون في شمال سيناء والمناطق الحدودية.

وألقت قوات الجيش المصري القبض على أكثر من 400 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم خلال الأيام الماضية، بحسب البيان.





وبحسب خبراء، فإن عمليات الجيش المصري المكثفة ضد الإرهابيين، تمكنت من شل قدرة العناصر الإرهابية على القيام بعمليات في مصر؛ إذ تشهد البلاد تراجعا ملحوظا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وقوات الجيش والشرطة مقارنة بعامي 2014 و2015.

ونجح الجيش المصري خلال الأشهر الماضية في القضاء على أغلب قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء، واعترف التنظيم الإرهابي بخسائره أكثر من مرة، ما مهد الطريق أمام استعادة الهدوء والاستقرار في شمال سيناء المصرية.

واكتشفت عناصر المهندسين العسكريين المصريين أكثر من 344 عبوة ناسفة، كما تم اكتشاف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكر لإيواء العناصر الإرهابية، وعثر داخلها على كميات من المواد المتفجرة والدراجات النارية في شمال سيناء، وفقا للبيان.

وتشارك كافة قوات الجيش المصري في العملية الشاملة سيناء 2018، وبحسب البيان فإن القوات البحرية نفذت مهام في البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الشريط الساحلي المصري.