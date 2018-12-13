ماي: سأتصدى "بكل ما أوتيت" للاقتراع على سحب الثقة من رئاسة حزب المحافظين

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأضافت ماي -في كلمة خارج مقر الحكومة البريطانية اليوم في داونينج ستريت- أن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ أذار.

وتابعت : "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير/ كانون الثاني، لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان".

وأضافت : "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدما فيه".

كان مسؤول في حزب المحافظين قال إن عددا من نواب الحزب، توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

