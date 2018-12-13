سفاح يحطم الرقم القياسي للقتل في روسيا

أدانت المحكمة شرطيا روسيا سابقا محكوما عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة قتل 22 امرأة، في إطار 56 جريمة قتل إضافية.

وقالت أجهزة المدعي العام، في بيان نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن محكمة إركوتسك في سيبيريا أدانت ميخائيل بوبكوف بتهمة قتل 56 شخصا بين العامين 1992 و2007، موضحة أنه بارتكاب ميخائيل لـ78 جريمة قتل يكون حطم الرقم القياسي لسفاحين اثنين آخرين في روسيا.

وقال المدعون العامون إن "ميلا مرضيا لقتل الناس كان يتملك بوبكوف، كما أنه أدين أيضا بتهمة اغتصاب 10 من ضحاياه".

وحكم على بوبكوف بالسجن مدى الحياة مرة أخرى، تضاف إلى العقوبة التي يمضيها حاليا، بعد الحكم الأول عليه بالعقوبة نفسها عام 2015 لإدانته بتهمة اغتصاب 22 امرأة وقتلهن، وأقر بعد ذلك بارتكابه 59 جريمة إضافية لكن الشرطة لم تحقق من صحة 3 جرائم منها.

وكان الشرطي السابق يقتل ضحاياه بعد دعوتهم إلى نزهة ليلا بسيارة الشرطة، خارج ساعات الخدمة قرب مدينة أنجارسك.

وعندما كان شرطيا شارك ميخائيل بوبكوف في تحقيقات حول بعض هذه الجرائم لإبعاد الشبهات، على ما ذكر زملاء له.

واعتُقِل بوبكوف عام 2012 في فلاديفوستوك (أقصى الشرق الروسي)، بعد تحقيق واسع النطاق شمل تحاليل للحمض النووي للسكان الذين يملكون سيارات تطابق آثار الإطارات في مكان الجرائم، كما جُرِّد رسميا من معاشه التقاعدي بصفته شرطيا سابقا.

ومن كبار السفاحين في روسيا، أندري تشيكاتيلو الذي أعدم في العام 1994 بعد إدانته بتهمة قتل 53 مراهقا وطفلا في الحقبة السوفياتية، وفي العام 2007 حكم على سفاح آخر يدعى ألكسندر بيتشوشكين بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل 48 شخصا في موسكو.